先前媒體報導連勝文送紅酒禮盒，連辦發言人錢震宇（右）與律師詹義豪（左）出面駁斥。（資料照／鄧博仁攝）

國民黨智庫「國家政策研究基金會」在董事會改組後，持續調整內部組織，原先8＋1組調整為5組＋2中心，新增兩位副董事長連勝文人馬進駐，包括新設的「產業暨新創研究中心」由長期在新創界的連勝文好友、律師簡榮宗出任召集人；媒體出身的連勝文幕僚錢震宇擔任智庫副發言人。

由連戰創辦的智庫，原有「內政、教育文化、外交國防、司法法制、科技經濟、財政金融、交通、社福及衛環」以及「策略研究」等 8＋1組，除了策略研究組由智庫執行長兼任召集人，其餘各組另有專家學者當召集人。

江啟臣、連勝文及周守訓分別接任董事長、副董事長及執行長後，智庫持續內部改組，原先8＋1組改為5組＋2中心，一併調整召集人，包括內政法制組（召集人黃德福）、教文體育組（高永光）、經濟財政組（林祖嘉）、國家安全組（林郁方）、永續發展組（高永光）。

據指出，原先8＋1組召集人，除了社福衛環組陳雄文早已請辭未遞補，財政金融組朱雲鵬、教育文化組張國恩在大選後請辭，司法法制組召集人何展旭改聘內政法制組副召集人，整併後的5組召集人都屬老面孔留任，但各組成員變多，更易分工合作，且各組研究人員的專業更多元，有利吸納不同觀點。

「策略研究組」改設的「趨勢暨數據分析中心」由周守訓擔任召集人，負責跨組輿情討論、社群風向分析，與民調相輔相成，結論作為黨中央及立院黨團建議。

新設的「產業暨新創研究中心」，召集人簡榮宗是礦工家庭出身，曾與前立委黃國昌在同一律師所任職，去年初以「台灣創新法律協會」創會理事長身分參加新北市立委第12選區黨內初選，雖獲連勝文力挺仍敗給前立委李永萍，坦然退選。最近連勝控告媒體誣指他為江啟臣輔選送紅酒禮盒，委任律師即是簡榮宗。

智庫另增設發言人，由趨勢暨數據中心副召集人黃心華兼任，另由連勝文辦公室發言人、世新大學口語傳播系講師錢震宇擔任副發言人。

(中時 )