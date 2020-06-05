潘瑋柏的《創使者世界巡迴演唱會》LIVE USB於5日正式推出，繼潘瑋柏可愛的吃貨模樣讓大家記憶深刻，隨著Live USB的推出，潘瑋柏特地化身「潘老師」，拍攝「雙語開箱教學帶」，親自傳授五字訣「拆、拿、拔、點、看」，一臉正經的樣子令歌迷看了留言表示「又一次的經典」、「原來是這樣看啊」，還有人眼尖抓包他在影片中偷看小抄，笑翻大批粉絲。

為了這次發行，潘瑋柏繼揭露自己私下「滷肉飯愛好者」的真面目，發行日同步推出第三彈短片，他在片中化身「潘老師」，親自教學如何開箱新到手的《創使者世界巡迴演唱會》Live USB！影片中，潘瑋柏先是一臉正經的打開LIVE USB的包裝，緊接著以五字訣「拆、拿、拔、點、看」告訴大家該如何正確開啟LIVE USB，以利達到「最佳觀看品質」，當中故作正經、故意平鋪直敘的語調，讓人看了忍不住大笑；除了推出LIVE USB，潘瑋柏更預告近來已在籌備新專輯，預計今年也推出新作品，已經近三年未推出新專輯的他，表示這次專輯中的概念與歌曲都令他十分滿意，相當期待與歌迷們分享。

潘瑋柏預告今年將推出新專輯。（華納提供）

(中時 )