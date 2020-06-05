大陸電商「京東」近日為台灣用戶推出史上力度最大的 618 感恩大回饋及台灣專屬優惠。此外，京東還增加了全台近 5000 家超商門市做為取貨據點，方便台灣用戶上下班、外出、途中即時收取包裹。且在618活動期間，滿額即免運費，取貨時還能獲得免費飲品，並可獲得滿 299元減60元（人民幣，下同）專享京東優惠券。

京東5日發布新聞稿表示，6 月 1 日是京東 618 十七周年慶的開門紅第一天，當天台灣成交額同比增長 400％，當天台灣的用戶更是同比增長了 603％，創下歷史新高的同時，重塑消費信心。

京東指出，6 月 1 日當天，電腦辦公、3C 類商品、手機、家用小電器、汽車用品這五類商品在最受 台灣消費者喜愛，優惠活動「188 元新人大禮包」亦受到了消費者的熱烈追捧; 同時，在京東對台免運優惠下，貨運出貨量也翻倍漲，商品在幾小時內已經打包完畢，準備 運往收貨地區。

京東表示，為了更貼近台灣民眾的生活、令當地的購物體驗更流暢，活動期間，台灣用戶在京東 下單，除了選擇將包裹免費直送到家，還可免費在當地全家和萊爾富兩大超商取貨（購買自營商品滿人民幣99 元、5 公斤內即可享受免運優惠）。

京東618週年慶滿額免運贈飲品活動規則如下：

全家超商免費取貨細則： 參與條件：購買自營商品滿人民幣 99 元、5 公斤內免運費。 細則：活動期間(即日起-6／21)京東購物網站下單時請「全家網購店取」，活動結束后 7／1- 7／14 以簡訊發送冰經典中杯美式 PIN 碼，全家取貨送一杯冰經典美式(中杯)，贈品數量限 五萬杯，送完為止。 註：兌換期為 7／1-8／15，詳見店內活動規則。

萊爾富超商免費取貨細則： 參與條件：購買自營商品滿人民幣 99 元、5 公斤內免運費。 細則：活動期間(即日起-6／21)京東購物網站下單時請「萊爾富取件完成」即可免費獲得光泉豆漿活動序號一組。 註：兌換期為 7／1-7／14，詳見店內／京東網站活動規則。

(旺報 )