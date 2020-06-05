反卜蜂自救會成員強調，雖聽到卜蜂暫緩計畫，仍不免憂心「緩兵之計」。（王志偉攝）

鳳林鎮長香蕭文龍（左1）偕同反卜蜂團體赴縣府交換意見，聽到卜蜂暫停花蓮計劃案，不發一語，快步離開，但稍早強調跟鎮民立場一樣，拒絕大型養雞場進駐。（王志偉攝）

卜蜂集團要在花蓮蓋大型養雞場，引發當地民眾激烈抗爭，卜蜂原預計近期到花蓮開說明會，卻在今午突然宣布停止花蓮養雞建埸計畫；但花蓮反大型養雞場花鄉鎮聯盟質疑緩兵之計，如有誠意應該宣佈「撤資」，等花蓮縣完成新設畜牧場自治條例，再依循新法申請，如果遲遲沒得到善意回應，反卜峰團體不排除串連發動大規模抗議行動。

卜蜂宣佈暫停花蓮建場計畫，發言人劉明哲透過聲明稿表示，卜蜂從事件開始，便展現最大誠意希望與地方及各級政府進行溝通，但可惜在各方多頭勢力的運作之下，卜蜂從未獲得公平的機會，針對此事進行對等、合理之討論。卜蜂以維繫地方和諧為前提，不希望設場引起更多誤解，最後造成對立及抗爭，因此宣布所有花蓮建場計畫將暫停。

鳳林鎮長蕭文龍下午偕同鳳林反卜蜂團體赴縣府溝通，突然傳來卜蜂集團宣布暫停計劃，蕭文龍快步離開不願多談。不過同行的反大型花蓮鄉鎮聯盟鳳林會長張家蕙強調：「我們不要暫停」，如卜蜂「玩真的」，就應先宣佈撤資，因為花蓮縣新設畜牧場自治條例完成立法前，花蓮人形同赤手空拳、完全無法對抗卜蜂大財團。她說，現在3鄉鎮的「共識」就是花蓮縣政府應先撤除5個養雞場的建照、容許使用許可。

張家蕙說，如卜蜂真的非要在花蓮設場，就該「全部砍掉重練」，等到新設畜牧場自治條例完成，再重跑申請流程1次，再來跟鄉親好好說明。另外花蓮縣內6個大型養雞場也該一併撤照，一起遵循新的畜牧場自治條例。

養雞場所在地鳳林鳳義里長、反卜蜂自救會總召蕭文立質疑「這是拖延戰術」，「我們唯一訴求就是要求撤照、離開花蓮」，不希望財團污染花蓮，也不排除下一波抗議活動。

由學界發起的「縱谷聯盟」則呼籲卜蜂集團應將暫停的宣佈朝向主動撤回申請。卜蜂歷年在臺灣西岸的污染事件，是令百姓憂慮的關鍵，花蓮縣政府應可依循法務部案例，撤銷其已得之相關申請許可及建築執照，並駁回其他相關程序之所有申請，主管機關應請企業循農業發展條例第34條重起程序，做到兼顧情理法以信大眾。

縣府副秘書長兼發言人張逸華強調「以合法為第一，以民意為優先」，縣長徐榛蔚態度就是如果業者無法與民眾取得共識，縣府就撤照。卜蜂宣布暫停花蓮計畫，張逸華說縣府尊重，應該重視地方和諧，至於居民質疑會不會是緩兵之計？張逸華也說，任何意見縣府都會重視，並交縣府法制單位處理，至於新設畜牧場自治條例，也請東華大學從學術界角度，提供更完整完備的意見，要環保、經濟面都能兼顧。

(中時 )