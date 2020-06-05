連日大雨連接雙北市的福和橋橋面積水難退，新北市副議長陳鴻源（右一）5日邀集相關單位會勘。（葉書宏攝）

福和橋為連接雙北市的主要橋梁之一，前陣子連日大雨造成福和橋上積水不退，嚴重影響用路人安危，新北市副議長陳鴻源5日上午邀集相關單位會勘，尋求解決之道。陳鴻源表示，福和橋雖然屬於北市府管轄，仍要求新北市府與北市府聯繫，加強清洗疏通。

福和橋連接台北市公館、新北市永和，為雙北市民眾通勤的主要橋梁之一，但前陣子連日大雨，橋上卻發生積水不退的狀況，不僅影響行車安全，不少機車騎士都被汽車快速通過濺起的水花，濺得一身濕。

陳源接獲民眾陳情，昨上午邀集新建工程處、永和區公所等單位到場會勘，陳鴻源表示，雙北市政府有協議，福和橋屬於北市管轄，但接獲不少民眾反映，橋上排水狀況不良，積水恐衍生車禍事故更牽涉公共安全，不可不慎。

永和區公所代表指出，前陣子連日大雨造成橋上積水，加上兩側排水孔可能因為砂土、輪胎碎屑及垃圾等阻塞，須使用環保局的沖水車進行清洗疏通，新北市只負責新北市端的上坡道，須由北市府協助。

陳鴻源會勘後強調，儘管福和橋歸北市府管轄，仍要求新北市府與北市府進一步聯繫，盼可以在1周內疏通，避免日後又接連大雨、颱風季節造成積淹水，保障民眾安全。

(中時 )