台灣網紅李優(URIKO)長相空靈甜美，以一雙水汪汪電眼配上32E、23、 33的火辣三圍走紅，過去早就是PTT表特版紅人，更曾推出寫真相冊，是許多男性粉絲心目中的宅男女神，近日對於YouTuber「黃氏兄弟」的瑋瑋遭媒體爆料同志身分一事，她發文自曝「自己也曾受害」。

對於「黃氏兄弟」瑋瑋的遭遇，李優先表達相當心疼，接著表示此事也勾起她不愉快的回憶，並直接貼出當年的報導「發片就分手：靠男友人脈進歌壇，李優發片分手熊仔」，表示當年雖然公司有幫她發聲明澄清該篇報導並非事實，卻早已造成無法抹滅的傷害。

李優表示事發當時，自己一度不喜歡用手機，怕看到網友們惡毒的謾罵，看得出來受傷頗深，不過目前她已經將該文章典藏，表示「不好意思散發負面能量。」最後李優也不忘呼籲大眾謹慎發言，文字可以殺人也可以救贖人，別再讓網路霸凌成為傷人武器。

(中時電子報)