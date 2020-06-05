舉重是近年禁藥最氾濫的運動之一，多位名將被追查出禁藥並拔除奧運金牌，根據一個獨立小組最新調查結果，世界舉重總會（IWF）涉嫌掩蓋40件藥檢呈陽性反應的個案，且有1040萬美元（逾3億新台幣）的資金流向不明，貪腐首腦就是前IWF主席阿揚（Tamas Ajan）。

「我們在IWF的最高層發現貪腐與系統性的管理失靈，」領導調查小組的麥克拉倫（Richard McLaren）指出，最大一筆問題資金是來自亞塞拜然的50萬美元，目前還不清楚這筆錢是怎麼來的。

麥克拉倫指控阿揚是個獨裁的領導者，蒙蔽了董事會，行政人員也因害怕報復而封口。阿揚將各國協會支付的禁藥違規罰款中飽私囊，報告指出，阿揚有一次到泰國出席一項賽事及會議，就收了18筆現金款項，總金額超過44萬美元。

麥克拉倫是加拿大著名的法學教授，曾在2015年參與世界反禁藥組織（WADA）的獨立小組，查出俄羅斯嚴重濫用禁藥的證據，該份讓俄羅斯遭到禁賽的報告也被稱為「麥克拉倫報告」，非常具有公信力。

由於醜聞爆發，81歲的阿揚今年3月辭去國際奧會（IOC）榮譽委員職務，並再次月下台一鞠躬，結束擔任IWF主席20年的生涯。對於麥克拉倫的指控，阿揚表示調查小組沒有給他足夠資訊來回應，聲稱所有指控都沒有根據，並強調自己奉公守法。

然而，IWF代理主席帕潘崔雅（Ursula Garza Papandrea）呼應了麥克拉倫的指控，「這些被揭露出來的行動，還有這幾年所發生的可能涉及犯罪的舉動，是絕對無法被接受的。」該調查案將被呈上WADA，除了持續追查阿揚，可能還有更多涉入禁藥的舉重選手或相關人士被揪出。

(中時 )