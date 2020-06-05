警政署長陳家欽在李父李增文靈堂前上香。（廖素慧攝）

勇警李承翰的父親李增文抑鬱而終，李父原定本月15日陪女婿接受全國模範警察表揚，卻已無法成行了，5日下午警政署長陳家欽到李父靈堂前上香，李母悲苦地說，李父自從凶嫌判無罪後整個人都變了，更鬱卒、消沉、不說話。

陳家欽說，總統有交代要全力協助料理後事，行政院長也很關心，這段時間請女兒及女婿都請假，多陪陪李媽媽，照顧好媽媽，發生這種事，大家都很難過，很捨不得，請承翰媽媽一定要堅強，保重身體。

李母說，李父先前聽檢察官說可能會判凶嫌無罪，整個人心情就很低落，什麼話都不說，唉…，已訂16日出殯。

李承翰的姊夫莊貽麟任職台中市第六分局，榮獲今年全國模範警察，李父原訂15日陪同優秀的半子北上接受表揚、觀禮，不料卻猝逝，芳草里里長劉丙伍說，這麼美滿幸福的家庭，發生這樣的事，實在感到很心痛、遺憾。

另外，嘉義地檢署5日已將犯罪被害補償金100萬元匯入李家帳戶。

(中時 )