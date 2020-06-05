勇警李承翰的父親李增文抑鬱而終，李父原定本月15日陪女婿接受全國模範警察表揚，卻已無法成行了，5日下午警政署長陳家欽到李父靈堂前上香，李母悲苦地說，李父自從凶嫌判無罪後整個人都變了，更鬱卒、消沉、不說話。
陳家欽說，總統有交代要全力協助料理後事，行政院長也很關心，這段時間請女兒及女婿都請假，多陪陪李媽媽，照顧好媽媽，發生這種事，大家都很難過，很捨不得，請承翰媽媽一定要堅強，保重身體。
李母說，李父先前聽檢察官說可能會判凶嫌無罪，整個人心情就很低落，什麼話都不說，唉…，已訂16日出殯。
李承翰的姊夫莊貽麟任職台中市第六分局，榮獲今年全國模範警察，李父原訂15日陪同優秀的半子北上接受表揚、觀禮，不料卻猝逝，芳草里里長劉丙伍說，這麼美滿幸福的家庭，發生這樣的事，實在感到很心痛、遺憾。
另外，嘉義地檢署5日已將犯罪被害補償金100萬元匯入李家帳戶。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。