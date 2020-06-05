宏佳騰今天捐贈6台「智慧電車Ai-1 Comfort」給奇美醫院。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心護理師、個管師每月負責2000多件社區醫療服務、關懷案件，過往均開車趴趴走，但巷弄停車不便，找車位耗時，時常在跟時間賽跑，在地企業宏佳騰今天捐贈6台「智慧電車Ai-1 Comfort」給奇美醫院，未來將分配永康、柳營、佳里院區各2台，成為醫護出勤的最佳利器。

今天是世界環境日，宏佳騰智慧電車董事長鍾杰霖捐贈6台「智慧電車Ai-1 Comfort」給奇美醫院，做為社區醫療服務使用，由奇美醫學中心院長邱仲慶代表受贈，宏佳騰智慧電車董事長鍾杰霖表示，盼透過此舉，提供兼具環保與便利性的交通工具，為無私奉獻醫護同仁加油打氣。

邱仲慶表示：由宏佳騰智慧電車捐贈的6台Ai-1 Comfort，未來將做為奇美醫學中心、柳營奇美醫院與佳里奇美醫院社區醫療服務使用。而新冠肺炎蔓延全球，奇美醫學中心奉中央流行疫情指揮中心指派為南區負責自費新冠病毒檢驗醫院之一，守護民眾健康，在面對外出勤務時，非常需要機動性強的交通工具。

地處偏遠的柳營跟佳里二個院區，有機動性高的電動機車做為代步工具，更容易穿梭於鄰里巷弄間進行服務，大幅提升移動便利性及工作效率，還可落實降低空氣汙染，節能減碳永續理念，非常感謝宏佳騰智慧電車的熱心贊助。

(中時 )