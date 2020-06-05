國中會考成績5日出爐，中投地區考生人數較去年減少776人，但因今年數學、英文科目考題簡單，成績達5A以上者人數多，再加上台中市的公立高中招生人數每班減少1人等因素，台中一中、女中初估錄取門檻為91至92點，也就是至少成績要5個A、4至6個＋。

台中女中教務主任王裕德指出，中投區參加會考的考生今年共3萬2088人，較去年減少776人，但今年考題只有自然科較難、精熟人數較去年下降1.07％，總體來說，數學、英文都簡單，會考五科精熟人數多達1萬7418人、較去年增加352人。

王裕德也提到，因配合教育部政策，台中市所屬的公立高中今年招生名額、每個班級都減少1名，以女中來說，去年招生人數為636人、今年只招收620人，而去年女中最低錄取積點為92點、且只有33人是以此積點入學，其餘都在94積點以上，甚至有363人積點數達100以上，經初步推估，今年門檻落在92點左右。

台中一中教務主任彭佳偉則說，受國中會考五科精熟人數增加的因素影響，預估考生人數減少對分發錄取影響不大；此外，招生名額減少的部分，一中去年錄取名額為816名、今年招生人數將減少至795人，去年最低錄取積點94入學者只有8人，今年推估門檻應在91至92積點左右。

中投區高中職免試入學成績是以各科分為1至7等級、積點數為級數的3倍做計算，作文則為1至6級分，滿分為111點。彭佳偉強調，中投區志願序以10個為一組，考生只要填滿前10志願都不會扣分，呼籲考生填滿10個志願。

(中時 )