新北市教育局去年推動4年4億元「贏得未來技職人才」計畫，5日於三重區穀保家商舉行「專業英文監評人員培訓工作坊」共有45位教師參加培訓；教育局表示，新北雙語教育獨領全台，預計於12日評鑑當天，邀請教育部長官見證新北國際語言成果。

108年學年度的新課綱中有增加學習歷程檔案，鼓勵技職學生考取證照，高工職學生增加證照有助於升科大。專業英文詞彙能力國際認證(Professional Vocabulary Quotient Credential,簡稱PVQC)PVQC國際英語考試有考聽力、寫作等能力，是教育部認證之證照，是大部分高中職學生會考取的證照之一。

新北市教育局表示，「專業英文監評人員培訓工作坊」與師大合作，參與教師必須取得國際認證，還需經過實務訓練，並完成2次以上評測考核，才能正式取得國際監評資格過程漫長且艱難。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，學校已將英文列為校本學習科目，且為GLAD授權測評中心（Authoried Testing Center），校內每位教師至少都要取得1張專業英文國際證照來推動技職雙語實驗教育。

能仁家商教師蕭燕萍分享，成為國際監評可更瞭解學生應考狀態、作答技巧及較不熟悉的知能測驗項目；穀保家商主任江俊瑩則說，學校目前已有5位老師取得專業英文監評資格，取得監評資格能精準輔導學生考取英語國際證照。

教育局長張明文表示，新北市力推技職專業英語，目前已有62位教師取得國際監評資格，這次培訓有45位參與培訓，教師取得資格後，能提升電機、資訊、商業與管理等學生專業詞彙及隨學隨用，使新北市雙語教育更上一層樓，預計於12日評鑑當天，邀請教育部見證新北國際語言的成果。

(中時 )