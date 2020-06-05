王品集團（2727）董事長陳正輝5日在股東會上向股東信心喊話指出，王品集團已走出營運谷底並穩步向上。陳正輝表示，迎接後疫情時代來臨，王品下一階段將聚焦火鍋、燒肉與麵點等3大剛需型業態布局，期能擴大集團營運動能並加速拓點展店。

王品股東會並通過2019年財報、盈餘分配及資本公積發放案，決議以盈餘每股配發約3.54元、資本公積配發約0.96元，合計配息4.5元。陳正輝表示，雖然今年疫情尚未結束，但王品仍延續近年高股利政策，與股東共享營運成果，王品股東會並致贈股東2,200元餐飲禮券，此一讓「股東變鐵粉」的奇招，目的是希望藉此鼓勵更多人到王品各品牌消費並體驗美食。

陳正輝指出，台灣火鍋市場規模約190億元，在餐飲市場占比最大，燒肉則有90億元，兩者後端供應鏈相同、且廚藝技術檻不會太高，有利快速發展連鎖。目前台灣王品旗下已有聚、石二鍋、12MINI、青花驕、和牛涮等5個品牌、火鍋門市合計已超過100家，但陳正輝表示「 這數字仍不夠」，他說，王品將挾既有供應鏈基礎與成功營運經驗，加重火鍋與燒肉市場布局，將經濟規模極大化。

陳正輝表示，去年10月籌備的「和牛涮」，2月試營運、3月正式開幕，5月即創下單店破千萬業績，反映高 CP 值的火鍋定位，備受消費大眾肯定，所以將加速展店腳步。另一塊成長動能則是小吃、麵點，今年已率先推出新品牌「薈麵點」，5月單店業績開紅盤達280萬。

陳正輝坦言，中國大陸事業群自去年以來持續影響整體營運績效，除了今年遭疫情波及外，主要受到首度跨足中餐市場的「鵝夫人」內控管理出現問題拖累，不過，目前品牌已重整得差不多，相信未來狀況將持續好轉，將有助中國大陸業績提升。

王品集團2019年合併營收162.3億元，稅後淨利3.55億元、EPS 4.77元，年增6％，是陳正輝接任王品董事長以來的第二高峰。陳正輝指出，今年雖面臨新冠肺炎疫情，王品因領先業界、提前啟動「安心專案」高規格防疫措施，落實執行量體溫、戴口罩、勤洗手、定時酒精消毒等消毒程序，服務同仁胸前配戴「今日體溫」表，因此業績相對同業受到衝擊較小。

疫情趨緩民眾外出用餐消費信心及意願回升、加上母親節聚餐效應，以及推出外送外帶服務帶動下，王品台灣事業群5月營收9.6億元，創2016年以來同月新高紀錄，年增6.77％、月增57.20％，在疫情趨緩後，展現強勁回補力道。大陸事業群整體也回復85％，王品、西堤等主力品牌更超過九成，高於大陸餐飲業整體平均水準，提升大陸事業群5月營收達4.3億元，月增71.57％。兩岸合併營收13.9億元，月增61.40％，顯示王品集團已逐步走出疫情谷底，穩健向上。

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