屏東萬巒鄉萬法寺中東寶塔先靈家屬自救會，5日下午到屏東縣政府遞交陳情書，並拉布條抗議。（潘建志攝）

屏東萬巒鄉萬法寺中東寶塔先靈家屬自救會，5日下午到屏東縣政府向民政處長鄭文華（右）遞交陳情書。（潘建志攝）

屏東萬巒鄉萬法寺中東寶塔先靈家屬自救會，5日下午到屏東縣議會遞交陳情書，並拉布條抗議。（潘建志攝）

屏東萬巒鄉萬法寺中東寶塔今年因產權糾紛鬧得沸沸揚揚，中東寶塔先靈家屬自救會5日到屏東縣政府及縣議會遞交陳情書，並向縣府民政處長鄭文華下跪，要求「捍衛塔位合法權益、請縣府依法行政」。會長黃美珍說，有祖先託夢給會員，說最近寶塔產權紛爭讓祂們不得安寧，希望縣府協助還給先靈安全、舒適的淨土。

自救會近70人，搭乘3輛遊覽車，先後至屏東縣政府及縣議會遞交陳情書，並拉布條抗議。黃美珍說，家屬們都是塔位使用權利人，不偏袒管理的寺方或是有塔位權利糾紛的他人，但近日有議員多次帶人到寶塔會勘，表示寶塔因內部改建裝修不符法規，要求拆除，已造成會員及先靈的困擾。

她說，會員的先靈都安置在寶塔中，像她4代祖先都在塔內，今年來多次紛擾已讓先靈不得安寧，甚至託夢給家屬訴苦，讓後代情何以堪？寶塔會改建是因原本木質箱體已出現蟲蛀、腐爛現象，安全堪慮，對於先靈也大不敬，寺方取得塔位使用權人同意後，已改建為鋁合金材質，大家對於先靈能住在更優質的環境也都非常高興。

會員們也當場向縣府民政處長鄭文華下跪，希望縣府能依法行政，捍衛塔位合法權益，讓塔位產權紛爭盡快落幕，先靈可以安息。鄭文華請會員們起來，表示「對於大家的訴求感同身受」，縣府一定依法律程序行事，議員也並未要求要拆除寶塔。

鄭文華說，依《屏東縣殯葬管理自治條例》，殯葬設施之設置、擴充、增建及改建，應報縣府核准；中東寶塔因有改建，會要求限期改善或補辦手續，目前已發出公文要求寺方陳述意見，後續也會依相關規定辦理。

寺方則說明，中東寶塔建築物的合法性及產權沒有問題，只是改建及裝潢工程因時間急迫下，未先依相關法規完成申請，在行政程序上有瑕疵，後續會補正。

(中時 )