曾國城、許瑋甯5日上Yahoo TV《佼心食堂》分享舞台劇《我的大老婆》排戲點滴，曾國城手上握有5個電視節目，仍排除萬難出演，戲裡1人分飾3個女人的老公，更與「小三」挑戰大尺度站著的床戲，首度挑戰舞台劇的「大老婆」許瑋甯則顛覆形象，飾演愛一哭二鬧的過氣女星。

許瑋甯首場舞台劇處女秀就獻給《我的大老婆》，透露飾演過氣女星拿捏聲調和語氣十分困難。現場黃子佼送上許瑋甯心愛作家三毛書籍，許瑋甯第一個反應竟是「聞味道」，順道自爆熱愛舊書味、地下室潮濕味，讓黃子佼直呼「根本是戀味癖」，許瑋甯加碼分享喜歡男人乾淨皂香，「老公」曾國城不怕太座發火，還大方撩妹「晚上不用沐浴乳了」。

黃子佼獻上大腿抱枕給曾國城，象徵他在舞台劇中左擁右抱，拜倒在三位老婆的石榴裙下，還現場邀請曾國城試躺，立刻就現場關燈睡起來。黃子佼笑曾國城說：「之前《徵婚啟事》1人分飾15個角色，這次應該還可以」，讓曾國城立刻回：「之前有的連手都沒牽到，這次可是真槍實彈，差很多」。聊到《我的大老婆》劇中站著的床戲，黃子佼驚呼尺度很大，但曾國城坦承表示，現場太多人很難發揮。

曾國城在Yahoo TV《佼心食堂》表示舞台劇《我的大老婆》站著的床戲是真槍實彈辛苦演出。（Yahoo TV提供）

Yahoo TV《佼心食堂》邀請到舞台劇《我的大老婆》演員曾國城、許瑋甯分享戲劇點滴。（Yahoo TV提供）

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