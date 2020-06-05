金山分隊前接獲勤務派遣指金山十街有急產救護案件，隊員吳振源及黃淀臺連忙前往，沒想到將孕婦運至1樓後，該孕婦竟表示「我好像要生了」，兩人評估後發現嬰兒胎頭已外露，當下決定在救護車上接生，前後僅花了2分鐘就讓小寶寶順利誕生，聽見嬰兒充滿活力的哭聲，兩人都放下一顆心。

25歲的陳姓產婦在家發現羊水破及落紅情形，趕緊撥打119求助，消防局同仁吳振源及黃淀臺到場用搬運椅將孕婦搬運至1樓後，陳婦突然冒出一句：「我好像要生了。」讓兩人瞬間啟動接生模式，經詢問後得知陳婦身懷第2胎已邁入38周，兩人發現嬰兒胎頭已外露，決定馬上幫助接生。

黃淀臺立刻準備生產包，吳振源則戴上無菌手套，兩人聯手準備迎接寶寶誕生。吳振源請陳婦吸氣深呼吸助產並用雙手保護胎頭及會陰部，前後約2分鐘後女嬰順利產出，洪亮的哭聲讓兩人及媽媽都放心。吳振源立即檢測寶寶外觀、呼吸、血液循環都正常，用無菌被單為寶寶保暖後放心的交給陳婦，隨即將母女護送新竹馬偕醫院。

服務僅1年多的黃淀臺是首次協助孕婦接生，一開始很緊張，不過反覆回想訓練時的技巧，臨危不亂協助陳婦生產，順利完成救護任務，表示相當開心。從事消防工作18年的吳振源則表示，現場替孕婦接生是第一次，還好平時訓練非常落實，過程中才不致於手忙腳亂。

(中時 )