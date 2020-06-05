樹梅又稱楊梅，富含多種維生素且熱量低（戴上容攝）

夏天酸甜好滋味，八里區的樹梅已經上市，甜中帶點微酸的沁涼滋味，能夠刺激夏季疲倦的味蕾；農業局表示，樹梅採收期短約只有1個月，夏天胃口不佳的民眾們可以把握機會，品嘗柔嫩多汁、鮮豔欲滴的紅肉樹梅，飯前吃開胃的樹梅，有助於攝取均衡營養。

樹梅又稱楊梅，富含多種維生素且熱量低，是初夏水果嬌客，但其樹梅病蟲害防治技術門檻高且只有短短三周的產期，鮮少農友願意種植，產季時往往供不應求，樹梅成為水果市場的精緻寵兒。

八里區大容量果園主人陳義和鑽研樹梅30年，他堅持不灑農藥、不施化肥，以精湛的嫁接技術，培養健康壯碩抗病力強的植株，此外更搭配獨特的生物防治，他所種出來的楊梅顆顆晶瑩剔透、果實飽滿且甜度極高。

陳義和說，八里區面臨台灣海峽，有豐富的海風鈉離子，加上觀音山火山岩土壤，得天獨厚的地理環境，讓樹梅口感Q彈、果肉酸香清甜，而大容量果園種植樹梅果樹達500餘株，果園擁有不同品種樹梅，5月已陸續上市。

農業局表示，八里地區除楊梅外，還有文旦、桶柑及蜜雪梨等優質果品，農業局宣傳產地消費概念，鼓勵民眾「吃當季、買在地」，享受產地新鮮蔬果，也加深對本土農業的情感鏈結。

(中時 )