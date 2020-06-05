新竹市區有許多歷史悠久老屋座落，竹市2018年開始辦理「老竹塹‧老屋味」老屋活化經營計畫，招募創業者活化老屋再利用，兩年來已有13個團隊成功活化老建築，今年持續辦理補助計畫，截止日期至6月30日止，預計7月底公布獲補助名單，讓老屋搭文創成為新竹市區獨特的舊城風景。

新竹市老屋活化經營補助計畫，凡1971年以前所建老屋，並具有在地生活特色、文化藝術、傳統技藝、公共事務者，皆符合申請資格，最高每月可補助1萬元租金。兩年來活化的老屋中，多樣經營模式包括地方特色台菜、異國文創、工藝、藝術據點、居酒屋等。

文化局長黃竫蕙表示，由於上半年度疫情嚴峻，老屋業者的經營受到衝擊，老屋活化經營補助計畫的租金補貼，盼能減輕業者們的壓力。目前疫情趨緩，歡迎喜歡老屋的市民朋友們，能夠重新進入老屋的場域，給予老屋的經營者們一些支持與鼓勵，用行動支持守護老建築及文化資產。

(中時 )