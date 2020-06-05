巨峰葡萄成熟囉！彰化縣長王惠美（中）昨到大村黑匠葡萄觀光果園採果、吃葡萄，歡迎各地遊客多多前來彰化採葡萄、吃葡萄，享用農家私房獨門料理，感受夏日田園風情。（謝瓊雲攝）

大村鄉巨峰葡萄種植面積逾400公頃，多數採露天栽培，6、7月已進入盛產期，今年不僅豐收且多數品質佳。（謝瓊雲攝）

大村鄉青農賴昶睿（右4）承接父親的7分地葡萄果園，園區內採草生栽培，放養整群雞鴨鵝啄食雜草害蟲，近年還開放觀光採果，讓遊客體驗田園樂趣。（謝瓊雲攝）

大村鄉黑匠葡萄觀光果園獨創私房料理葡萄雞，在葡萄樹下放養的土雞，肉質鮮嫩雞湯清甜，讓彰化縣長王惠美（右2）、縣議員張錦昆(右)與劉惠娟（左2）都稱讚。（謝瓊雲攝）

彰化巨峰葡萄成熟囉！彰化縣長王惠美5日參觀大村鄉青農賴昶睿的黑匠葡萄觀光果園，體驗園內現摘現吃葡萄，和享用獨特的葡萄雞湯；她說，6、7月是巨峰葡萄盛產期，今年品質好，歡迎各地民眾多多利用周休假期來採果品嘗田園美食。

彰化縣葡萄種植面積約占全台47％，幾乎每2顆葡萄就有1顆產自彰化，又以溪湖鎮480公頃、大村鄉410公頃、埔心鄉105公頃最多，其中大村鄉主要採露天栽培。

王惠美說，葡萄夏果進入產季，賴昶睿果園採用草生栽培、不用除草劑，還養雞、鴨除草啄蝸牛，還吃下葡萄落果，成了農園的獨家私房葡萄雞料理，歡迎遊客們多多來南彰化採葡萄、品嘗葡萄雞，感受夏日田園風光。

農業處長邱奕志表示，今年葡萄盛產，3月起溫室早春葡萄價格每公斤200元，目前露天巨峰葡萄的價格則在60元至80元間，歡迎把握機會選購。日前梅雨季導致葡萄零星裂果，未達農損補助標準，多數果園被有抽水機且田間排水良好，大多品質未受影響，仍有一定水準。

(中時 )