彰化巨峰葡萄成熟囉！彰化縣長王惠美5日參觀大村鄉青農賴昶睿的黑匠葡萄觀光果園，體驗園內現摘現吃葡萄，和享用獨特的葡萄雞湯；她說，6、7月是巨峰葡萄盛產期，今年品質好，歡迎各地民眾多多利用周休假期來採果品嘗田園美食。
彰化縣葡萄種植面積約占全台47％，幾乎每2顆葡萄就有1顆產自彰化，又以溪湖鎮480公頃、大村鄉410公頃、埔心鄉105公頃最多，其中大村鄉主要採露天栽培。
王惠美說，葡萄夏果進入產季，賴昶睿果園採用草生栽培、不用除草劑，還養雞、鴨除草啄蝸牛，還吃下葡萄落果，成了農園的獨家私房葡萄雞料理，歡迎遊客們多多來南彰化採葡萄、品嘗葡萄雞，感受夏日田園風光。
農業處長邱奕志表示，今年葡萄盛產，3月起溫室早春葡萄價格每公斤200元，目前露天巨峰葡萄的價格則在60元至80元間，歡迎把握機會選購。日前梅雨季導致葡萄零星裂果，未達農損補助標準，多數果園被有抽水機且田間排水良好，大多品質未受影響，仍有一定水準。
(中時 )
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