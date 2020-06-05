大陸國家林業和草原局5日宣布，將穿山甲屬所有種由國家二級保護野生動物提升至一級。

中新網報導，中華穿山甲曾廣泛分布於中國大陸地區長江以南17個省區市。由於過度獵捕利用和棲息地破壞，其分布範圍不斷縮小，種群數量急劇下降。根據2003年發布的第一次全國陸生野生動物資源調查結果，中華穿山甲分布範圍已縮減至11個省份，數量降至約6.4萬隻。

為加強對穿山甲的保護，大陸於2007年嚴格禁止從野外獵捕穿山甲；2018年8月，全面停止商業性進口穿山甲及其製品，並通過開展專項行動等措施，加大對破壞穿山甲等野生動物資源犯罪的打擊力度。但由於該物種棲息地不斷受到干擾破壞，對濫食穿山甲懲處力度不夠等原因，穿山甲資源急劇下降趨勢未能徹底扭轉。

為此，大陸近年來加快推進穿山甲升為國家一級保護野生動物工作。在全面收集該物種種群及棲息地資料信息基礎上，組織專家進行科學評估論證，並廣泛徵求各部門意見，開展合法性審查，為這項工作提供科學依據和可靠保障。

下一步，大陸國家林草局將繼續採取系列措施，強化穿山甲保護拯救工作。主要包括：加快穿山甲野外種群和棲息地調查監測，為開展全面系統研究、划定保護區域、開展專項保護行動奠定科學基礎。組織力量加強野外巡護，嚴防偷獵盜獵，不斷改善和恢復其生存環境。加強穿山甲人工繁育及野化放歸研究，建設穿山甲保護研究中心和基因庫。進一步加大穿山甲保護宣傳力度，嚴厲打擊非法交易、走私、濫食穿山甲及其製品等違法行為，扭轉穿山甲種群及棲息地狀況持續惡化趨勢，促進穿山甲種群不斷恢復增長。

(旺報 )