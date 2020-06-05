法務部長蔡清祥積極推動並允護尋找社會資源的「收容人家庭援助與關懷試行方案」，5日邀集全國各地方檢察署、台灣更生保護會及各分會及台塑企業暨王詹樣公益信託舉辦說明會，未來針對遭受急難變故造成生活陷入困境的弱勢收容人家庭，給予即時援助度過難關，穩定收容人在監所內的心情、安心服刑，為他們在復歸社會這條路上，重新建立穩定且強而有力的後盾。

蔡清祥致詞時表示，對輔導收容人的矯正理念，就是「接納與同理心」，所以援助家庭概念，避免收容人在接受刑罰執行時，如果同時也要面對家庭問題的衝擊，將會影響矯正成效。

蔡清祥說，所以勉勵參與援助計畫推動的公私同仁及夥伴，用感同身受的態度提供援助，盡力協助收容人及其家庭，感動收容人悔過向善，使家庭成為收容人順利回歸社會的支持力量，進而達到預防再犯目的。

台塑企業暨王詹樣公益信託，多年來協助投入法務部矯正署所屬雲林第二監獄、高雄監獄、台北監獄、台南監獄、花蓮監獄及高雄女子監獄等六所監獄，辦理彩虹計畫、向陽計畫，開辦多元職訓課程，協助這些毒品愛滋個案培養一技之長，使他們出獄可以及早就業並與社會接軌，成效斐然。

(中時 )