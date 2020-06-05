中職統一獅對上中信兄弟，獅隊首局就有攻勢，昨日開轟的蘇智傑今日對上廖乙忠仍維持好手感，首打席便擊出本季第11轟，助獅隊先馳得點，同時也追上樂天桃猿強打者朱育賢，兩人目前並列全壘打王。

朱育賢今年開季表現超火燙，在全球僅有中職開打的情況下更吸引國外球迷注意，也寫下開季最快11轟紀錄，不過自5月10日以後，朱育賢打擊手感熄火，不僅安打數銳減，全壘打也難產，已25天靜悄悄，全壘打王寶座不保。

今日蘇智傑開轟後，與朱育賢兩人以11轟並列全壘打王，中信兄弟張志豪則以9轟緊追在後。

(中時 )