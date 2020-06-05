高雄市長韓國瑜罷免案進入最後倒數，罷免方不停宣傳，高雄市副市長李四川今(5日)則是在臉書發表影片，內容提到在退休前，他一直希望能把40年的工程經驗運用在家鄉，也明白高雄發展所面臨的困難，「我說過，如果我們做的比過去20年還要差，那被罷免是應該，更是人民權力」、「我們只做了1年5個月，最起碼要花4年才能對政績做評論」。

李四川在影片中提到，當然韓國瑜去選總統，對當初支持他選市長的人有點對不起，但自己自己跟過好幾個老闆，民主法治國家要去罷免一個市長，並不是「我不喜歡你」就把他罷免掉，最起碼要告訴他們「哪裡做的不好」、「哪些政績做的不好」，或是有發生貪汙、重大弊案，不然大概在一般民主國家中，要動用罷免，是少之又少，也不能因為不喜歡。

另外，李四川也說，「很多人以為我們已經做了20年！」那一天有議員質詢時說幸福川有幾年沒清，他們回答「從民國104年到現在都沒清，已經前面5年都沒清了！」那議員接下來反而罵他們來1年就知道5年沒清，那為什麼不清？這實在讓他不知從何說起，忍不住質疑「為什麼這麼議員不去罵前朝5年沒清？罵他們這群剛來1年的人？」

李四川強調，他尊重市民罷免權利，但必須再提醒一次，並不是做了20年，也不是做了4年，「我們只做了1年5個月」，「我們拆了6座陸橋、填平了2個地下道，也正在進行3個園道計畫！正在施工中」還有其他工作，「我們只有1年5個月！」對於罷免案，他也希望鄉親夠真正了解這1年5個月的政績，作為6日投票的依據。

(中時電子報)