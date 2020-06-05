海巡署第十（馬祖）海巡隊3578艇今（5日）中午於莒光海域，查獲1艘陸籍漁船越界違規作業。（海巡署第十海巡隊提供）

海巡署第十（馬祖）海巡隊3578艇今（5日）中午於莒光海域，查獲1艘陸籍漁船越界違規作業。（海巡署第十海巡隊提供）

海巡署第十（馬祖）海巡隊3578艇今（5日）中午於莒光海域，查獲1艘陸籍漁船越界違規作業，海巡隊將船上共4人帶回南竿隊部扣留查處，另外，為避免產生新冠肺炎防疫破口，執勤人員全程落實各項防疫措施。

馬祖海巡隊莒光分隊接獲海巡署第十一巡防區指揮部通報發現可疑目標，立刻前往查處，於莒光蛇山西北外1.1浬處發現一艘陸籍船舶，海巡隊3578艇以優勢警力強勢登檢，發現該船既無船名，也無船舶證書及船籍港口登記。

經查為陸方三無船舶並取締到案，船上計有漁獲15公斤、漁網15件，共計4名船員，4人初步量測體溫均正常，未於船上發現豬肉製品。海巡隊依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》將該船帶回南竿隊部扣留查處。

海巡署表示，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，漁民若在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署服務專線118報案，呼籲漁民勇於舉報，會立即派艇前往處理。

(中時 )