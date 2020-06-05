疫情趨緩， Big City遠東巨城購物中心迎接年中慶做足準備超前部署，推出超強品牌活動、獨家人氣快閃、最殺商品組搭配促銷再加碼。營運長游欣宜表示，巨城利用3、4月疫情嚴峻期間，進行大規模改裝，引進獨家品牌櫃位，成功吸引民眾嘗鮮並帶動買氣大幅回溫，5月的來客及整體業績皆較去年同期成長8 ％，此次迎接年中慶搶先振興，替民眾解疫情的悶。

遠東巨城Big愛年中慶即日起至6月10日指定樓面及專櫃單筆消費滿千送百，同期至7月1日全館消費滿1.5萬再加贈威秀電影票2張。地下1樓特色輕食區同慶加碼行列，即日起至24日全館消費滿5000即可兌換美味輕食周周滿額送，6月12日至6月21日登錄巨城APP還有吉祥物阿MALL購物金夾夾樂，購物抵用券、名店美食買一送一等獎項，6月25日至7月12日單筆滿額再加碼端午來店禮，6月30日前使用HAPPY GO Pay消費單筆滿千送點數、哈根達斯冰淇淋，滿萬再加贈購物金。

疫情緩和後活動陸續解封，遠東巨城第3屆Big City街頭藝術嘉年華即日起至6月24日開放網路報名海選，總獎金高達32萬元，歡迎音樂才子及雜耍高手來挑戰。每周末還有享譽國內外的各式音樂、雜技街頭藝人表演與體驗課程，以及巨城吉祥物阿Mall透過有趣的挑戰遊戲，陪伴大小朋友度過歡樂親子時光。

(中時 )