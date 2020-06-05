國中會考5日寄發成績單，屏東縣中正國中、明正國中、美和中學都獲得不錯成績。中正國中5科A＋＋ 2人，另外有4人作文滿級分；明正國中5科A＋＋3人，其中作文滿級分2人；美和中學5科A＋＋3人，其中作文滿級分1人。
中正國中會考成績5A以上有41人，其中蔡季平、許孟群拿下5科A＋＋，作文5級分。許孟群選擇留縣升學，將就讀屏女，未來希望能當醫師；蔡季平則是以雄中為目標，喜歡英文，現已通過中級英檢。
明正國中會考成績5A以上有35人，其中黃辰誼、陳妍儒、陳昱潔3名同學拿下5A＋＋，黃辰誼、陳妍儒更拿下作文滿級分。3人都決定要留縣升學，就讀屏女。
黃辰誼是這次的黑馬，平常成績未特別突出。她說考試前為了避免手機誘惑，特地下載可以提高讀書效率的APP「Flora」，果然成功提高專注力。陳妍儒除了功課好，還參加學校科展、機器人社團，並當選班長。陳昱潔平日喜歡閱讀，最喜歡看武俠小說。
美和中學會考成績5A以上有32人，其中林伊彥、劉昱、劉宣里3人拿下5科A＋＋，林伊彥更拿下作文滿級分。校長曾焜宗說，學校特別加強學生的英聽及英文作文，並提供英文、日文檢定獎金，今年國中會考英文成績非常亮眼。
(中時 )
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