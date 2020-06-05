C119飛機常運載傘兵，進行敵後滲透任務。(圖/維基百科)

蔣中正總統時代台灣反攻大陸高唱入雲，陸軍曾擁有一支專門從事敵後空降任務的特戰菁英，1972年一場空難卻一次奪走了33名特戰精英的命，氣得陸軍總司令拍桌怒駡空軍副總司令要求負責，連出身空軍的參謀總長賴名湯也在日記中寫道「空軍不可原諒」。

參謀總長賴名湯在1972年3月14日的日記中記載，空軍早上有架F5失事，下午一架C119撞山，機上除空軍駕駛等6員外，還有特戰部隊33員，真是很大的損失。其實今天的天氣很好，能見度也還不錯，不可原諒！空軍在本月中損失飛機3架，實在太多。

賴名湯日記指的特戰部隊當天正在執行青河7號演習，作家馬西屏在《穿雲》一書中有詳細的描述。馬西屏表示，青河7號演習是最高機密的軍事作戰計畫，也是最曲折、最感人、最多故事的一個任務。

當天位於屏東的空軍6聯隊6中隊兩架C119運輸機載70名傘兵空降，從新竹機場起飛往北飛，在林口上空遇到密雲，兩架飛機無法保持隊形，其中一架竟然撞上觀音山，6名機組成員及33名傘兵全部殉職。

馬西屏表示，一向溫和的陸軍總司令于豪章當面向空軍副總司令時光琳拍桌怒駡，因為這33人是精英中的菁英，為陸軍最頂尖的特戰部隊。因為任務神秘，殉職官員沒有名字被記錄在一塊名為「青河7號演習殉職官兵之靈位」的牌位上，供奉在桃園的忠烈祠。

由於是最高機密，迄今仍未解密。馬西屏說，傳言雖然中共有了核武器，讓蔣公反攻大陸計畫受挫，但蔣公仍保有一絲希望，就是希望大陸內部發生動亂，提供國軍反攻契機，但就怕中共用核彈，所以這批菁英的突擊連，任務就在反攻大陸時，空降摧毀大陸核設施。

空軍早年飛安紀錄不佳，摔飛機可謂家常便飯，3月24日空軍又失事兩次，損失兩架F86軍刀機，總計光1972年3月空軍就掉了5架飛機，難怪賴名湯感嘆，軍事真是一大浪費，而空軍更甚，如果我們每年不將這些錢用在軍事上，而用在民間，那麼台灣已變成天堂。

(中時電子報)