總銷高達120億元的七期市政路「白朗峰」豪宅案，原本由富邦建設與香港商新朗地產攜手推案，外傳富邦已退出合作案，由新朗地產正式接手。港商新朗興業台灣分公司業務總經理曾士祈5日證實，樓高41層的「白朗峰」豪宅新成屋，預計928檔期重新開盤，目前不僅是七期首座純港商投資的豪宅，同時也是七期樓層最高的摩天豪宅案。

曾士祈強調，「白朗峰」產品均質130坪，總戶數147戶，尚未開盤、已經賣出約二成。其中，近20戶由擁有金融背景的香港豪宅客購入，超過一半採取合併戶260坪，每戶總價1.5億元起；還有台北豪宅客已經購入5、6戶，目前每周平均有7、8組客戶預約賞屋。

由1984年普立茲克獎得主-理查．麥爾操刀的白派建築「白朗峰」，位於市政路上、靠近文心路口。該案推出前後經歷多次更名與變更設計，最初規劃160、180坪超大坪數豪宅，但興建期間眼看景氣反轉，不僅更改案名、同時坪數下修至130坪；隨著港商新朗地產接手後，新成屋最新命名「白朗峰」。

「好東西不用急著出手」，曾士祈表示，「白朗峰」基地面積近1,400坪、雙面臨路，週邊生活機能佳，「這塊地原本是LEXUS汽車台中旗艦店，也是全台銷售最好的分店，可說是一塊福地」，更是理查．麥爾在台中七期唯一、台灣唯二的豪宅案。

其中，台北指標豪宅-大陸「琢白」案，每戶140坪、總價1,000萬美元起跳；反觀「白朗峰」，每戶130坪、每坪均價60萬元、總價不用1億元，預期對豪宅客更有吸引力。

曾士祈進一步表示，自從香港「反送中」事件爆發後，港客來台購屋意願提高；尤其近期「港版國安法」通過後，「白朗峰」詢問度增溫。不過，受到疫情影響，港客無法親自來台中賞屋，因此將把目標客層鎖定台灣在地豪宅客。

(工商 )