北市近5年出生人數大減7519人，為六都降幅最大，議員張斯綱在議會總質詢時要求，北市應比照新北提供母嬰友善專車，而生育獎勵金與育兒津貼都需加碼。對此，台北市長柯文哲表示，針對提升生育獎勵金與育兒津貼，中央近日會有加碼計畫，北市也會對此做研議。

張斯綱指出，台北市近5年新生兒人數降低，生育獎勵金已少發1億3578元，北市的「助妳好孕」政策，內容大致為生育獎勵與育兒補助，除此之外，台北關懷孕媽咪，就是呼籲搭乘公共運輸優先讓座，並未有具體友善政策，還有孕婦稱羨慕新北市孕婦，可以坐小黃去產檢，不用自己騎機車。

張斯綱建議，北市應比照新北，推出「母嬰友善乘車補助」政策，除了提供孕婦妊娠期產檢乘車補助，對於本國新生兒出生6個月內需接種5次常規疫苗，新生兒也有乘車需求，補助趟次應為25趟以上，這樣做是完整保護母嬰的德政。

張斯綱表示，除了推動「母嬰友善乘車補助」外，還要提高生育獎勵金，從每胎2萬，提高至2萬5000元以上，並有第2胎以上加碼獎勵，以及提高育兒津貼，從每月2500元提高至3000元，不僅鼓勵生育，便做到關心孕婦、減輕父母壓力、體恤育兒辛勞。

對此，柯文哲表示，少子化是國安問題須要誠實面對，中央最近也有相關的加碼計畫，也確定會提升生育獎勵金與育兒津貼，待中央公布後，北市會馬上推出因應辦法與細則，未來也將研議母嬰友善專車。副市長蔡炳坤指出，怕政策重複，大選前中央有談到一些利多，如果這些利多在這時候釋放，要跟中央托育生育方面做搭配，因此有密切與衛福部聯絡。

(中時 )