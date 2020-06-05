新北市致力於環境教育推動，教育局長張明文今（5日）出席秀朗國小「一校千樹」活動。（新北市教育局提供）

新北市致力於環境教育推動，教育局長張明文今（5日）出席秀朗國小「一校千樹」活動。（新北市教育局提供）

新北市致力於環境教育推動，教育局長張明文今（5日）出席秀朗國小「一校千樹」活動，現場由國際珍古德協會、學校師生及今年即將退休或離職的教職員工等，每人種下1棵臺灣原生牛樟樹，並進行生態池啟用儀式，期盼讓秀朗國小從水泥叢林逐漸變成都會區的森林小學。

秀朗國小校長林文生表示，小朋友發現小鳥覓食樟樹和茄苳樹的果實和種子不易消化、落地發芽之後就會長成小樹苗，於是蒐集起來沿著圍牆旁邊種植，這樣「零預算」的植樹計畫獲得師生熱烈響應，期盼今年可以種100棵以上，3年後就有機會長到1層樓高，慢慢地讓學校成為森林包覆的小學，同時也教導孩子，不要小看1棵小樹苗，它可以在最艱難的環境當中扎根發芽，並長成大樹。

除了一校千樹的植樹計畫，秀朗國小還花了3年的時間，打造1座可以復育、可以觀賞、也可以教學的生態池。林文生說，第1年收集全校的雨水，第2年整地，第3年營造生態池，蓄水的隔1天，許許多多的青蛙朋友們就回來產卵，因為牠們本來就是這裡的原住民。

50年前秀朗國小設校之前，這裡全部是稻田，也是各種赤蛙科棲息的場域，後來蓋了學校，這些青蛙被迫轉到地下水道生活，現在生態恢復了，這些生態原住民又搬回來了，現在小小的生態池，復育了上千隻蝌蚪，每天都有十幾隻小青蛙爬上岸來，成為小朋友觀察的最佳對象。

張明文表示，新北市是守護生態環境的友善城市，近年來學校與社區及在地團體進行生態復育、棲地生物多樣性營造及生物防治策略等，讓我們人類和大自然環境互動共好，教育局也鼓勵學校透過植樹改造校園微氣候，不但可以讓校園綠美化，也有助於多元降溫、達到節能減碳效果，種植牛樟更能減少蚊蟲，期待未來更多學校透過森林化的營造，打造一間間生態永續的綠校園。

(中時 )