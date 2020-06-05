罷韓投票前夕，國民黨革實院長羅智強以高雄人口一年半以來增加4558人，解讀代表市民「用腳投票」，是高雄競爭力進步最明顯的指標！

羅智強在臉書發文說，明天就是罷免的投票，相信大家的內心，都有點忐忑。這一年多來，高雄市有沒有進步？他舉一個數字：從2015年1月到2018年10月，這將近四年的時間，搬離開高雄市的，比搬進來的人口多了5933人；但是從韓國瑜當選之後，從2018年11月到現在，高雄市反而是搬進來的，比搬走的多了4558人！

他指出，人口的社會增加，代表市民的「用腳投票」，這是高雄競爭力，最明顯的指標！

羅智強說，他知道有些人對韓國瑜參選總統，不能諒解；但另一方面，從韓國瑜當選市長之後，高雄的一舉一動，牽動著整個台灣的輿論，甚至可以說，整個亞洲的媒體，也都必須要關心高雄。高雄的條件本就得天獨厚，韓國瑜帶來的行銷效益，正好帶來了加乘的效果。如果明天罷免過關，是不是代表高雄又要回到了，「市民爭相搬走」的回頭路？

羅智強呼籲，希望大家，可以把這一篇，分享給對韓市長還不諒解的朋友、親人；但也千萬要彼此尊重，不要因為政治立場的不同，而影響了原本的感情。

(中時 )