日本北韓綁架受害者家族會的前代表橫田滋5日下午在川崎市的醫院因衰老過世，享年87歲。橫田的半生都在為營救被北韓綁架的女兒而奔波，最後還是沒能達成見女兒一面的心願。

1977年11月，橫田滋的13歲女兒橫田惠就讀中學1年級時，在放學的途中失蹤，後來查出是被北韓綁架。1997年北韓綁架問題引起國會的討論，日本各地的受害者家屬也組成家族會督促政府採取營救行動，由橫田滋擔任代表。

橫田滋與84歲的妻子早紀江走遍日本全國，發表1300場以上的演講，到處拜託民眾連署，要求政府努力救回被綁架的日人。

日本前首相小泉純一郎於2002年9月訪問北韓，與北韓前領袖金正日舉行高峰會談，隨後接回5名被綁架日人。至於橫田惠的去向，北韓指，她已死亡，還提供她的遺骨，但經DNA鑑定，遺骨竟是假的。日本政府雖一再要求北韓釋放其餘被綁架的日人，但北韓不予理會。

橫田逐漸年邁，去年9月接受膽囊摘除手術，因身體不適和高齡的，而於去年11月辭去代表一職，但夫妻兩人仍繼續致力於營救活動，直到後來罹患愛滋海默症。

(中時電子報)