高雄市議會國民黨團今召開記者會，表示高雄有70多名移工被送往集中檢疫所，但高雄市政府倍蒙在鼓裡，憂成防疫破口。中央流行疫情指揮中心特別澄清，所有人入住集中檢疫所前都是直接由防疫車隊接送，不會與社區接觸，且檢疫所內也有嚴格感控措施，不會形成破口。

6月1日起一連兩天，高雄有70多位移工被送往營區集中檢疫，但高雄市政府對此並不知情，擔憂成為防疫破口。高雄市議會國民黨團表示，希望中央對高雄友善一點，呼籲中央、地方攜手合作。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，入住集中檢疫所者，在入境時就會由防疫車隊送至集中檢疫所，不會與社區接觸。檢疫所內也有嚴格的感染管制措施及醫護人員進行健康監測，並不會形成社區防疫破口。

根據指揮中心統計，今年1月底以來，全國共設置有27所集中檢疫場所，共收住4940人，其中包含移工1160人，所有移工迄今皆無任何確診案例，亦無因集中檢疫人員染疫而發生防疫出現破口之情事。指揮中心將持續與地方防疫夥伴合作溝通，確保社區防疫安全。

(中時 )