竇智孔主持八大第1台《台灣第一等》探訪全台美景和特有生態，過程中還能嚐到不少山珍海味，沒想到這次拜訪蟑螂養殖場，竇智孔從場房內嚴格的環境控制，見識到達人培育蟑螂的用心，然而雖然不怕蟑螂，但真要把牠吃下肚，心裡還是難免有點畏懼，也讓竇智孔在主持過程中，一度發生語無倫次的慌張，一看到師傅備料，準備製作「鹽酥蟑螂」，他更不忘叮嚀「麻煩幫我炒重口味一點啊！」

其實要完成這盤「料理」，事前準備可不能馬虎，必須要讓蟑螂經過斷食兩、三天的「引糞」過程，避免有任何餌料殘留在牠們體內，才能讓饕客吞下肚，敬業的竇智孔在鼓足勇氣將蟑螂放入嘴裡後，瞬間被牠酥脆的口感征服，直呼還挺好吃的呢。

竇智孔除了在養殖場看到會發出「嘶嘶」聲的馬達加斯加蟑螂，以及來自越南，一隻市值5000元，色澤艷麗的金屬蟑螂之外，還跟著養蟑達人幫蟑螂麻醉產檢，確認是否受孕成功，眼見達人對蟑螂像對孩子一樣呵護，也讓竇智孔驚呼「很少看到蟑螂這麼被疼愛呢」。《台灣第一等》每週日晚間七點在八大第1台播出。

竇智孔準備吃蟑螂。（八大提供）

竇智孔看蟑螂產檢。（八大提供）

(中時 )