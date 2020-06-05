高捷（右起）、簡嫚書、邱澤、陳意涵、林心如、林哲熹、安苡喬、哈孝遠演出「她們創業的那些鳥事」。（可米傳媒提供）

邱澤。（可米傳媒提供）

林心如、陳意涵、簡嫚書主演《她們創業的那些鳥事》。（可米傳媒提供）

林心如製作並主演《她們創業的那些鳥事》。（可米傳媒提供）

陳意涵主演《她們創業的那些鳥事》。（可米傳媒提供）

由可米傳媒與林心如攜手製作的都會時裝劇《她們創業的那些鳥事》，日前曝光超強卡司，主演群陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書等演員5日在台中合體亮相，林心如透露，她曾跟邱澤聊到「我以前沒有很喜歡你，感覺是很花心的男生」，因為先從新聞認識他，就有先入為主的觀念，但認識後覺得他人很好，對工作認真、對自己很要求，也常跟大家打成一片，窩在一旁吃便當、埋沒在人群裡的樣子，常讓她誤以為是工作人員，「他是滿實在的一個人！」陳意涵坦言一開始也對他印象不好、以為他很嚴肅，後來相處過後覺得他人幽默、很好笑。

邱澤去年與張鈞甯傳出秘戀，新聞曝光後邱澤大方承認「努力追求中」，女生卻不認愛，兩人戀情見光死。他坦言與張鈞甯已沒聯絡，從上次《唐人街探案》宣傳結束後（今年初）就沒有再聯繫，他一月多便進入《創業》劇組進行前置、二月開機後待在台中拍到現在。被問用兩句話形容兩人目前關係？他無奈吐出：「工作加油！平安健康！」惹得一旁的林心如忍不住笑出來：「好爛喔！以為會講出什麼厲害的！」

被問兩人分手導火線是他當初那句坦率的「努力追求中」？邱澤悠悠地說：「緣分的事，真的很難這麼決絕說出到底是怎樣，可以給點時間。」他目前專注工作，這段時間在拍戲現場就是做好自己的事，一步一腳印，每天拍的時間很長、場次也很多，每天都活在角色的當下。對於兩個女主角都說原本不喜歡他，他笑說，也不是第一次聽到了，「但覺得滿好的，真的有人看到你對工作認真的部分，而不是從其他新聞或角度來解讀這個人」。

邱澤劇中暗戀陳意涵，被問兩人第一次合作又有共同朋友張鈞甯，邱澤尷尬笑問陳： 「妳也跟她認識喔？」對於之前姊妹情被做文章，陳意涵說，其實兩人也滿常見面的，只是張鈞甯的頭髮不可以曝光，「何況好友每次私下見面都要拍照也很怪！」陳意涵被問是否會推薦邱澤給姊妹淘？她四兩撥千斤回說，會介紹他給導演老公許富翔，叫他找邱澤拍戲。

林心如透露，老公霍建華大概每個月都會帶女兒到台中探班一次，一次住一個星期左右，女兒也會到現場看拍戲，但還不知道媽媽在幹嘛，只知道媽上班，而且因為到處都可看到她代言的台中房地產廣告，還會說「媽媽在賣房子」。 由於張鈞甯也在台中拍攝《誰在你身邊》，她和霍建華又合作過《如懿傳》，因此曾與陳意涵、張鈞甯一起約吃飯。邱澤被問是否有與會，也坦言沒有去他們的飯局。

林心如說，該劇二月一日開拍，正好是疫情稍微開始變嚴重時，且演員拍戲不能戴口罩，大家滿緊張，但劇組安全措施都做很好，每天量體溫、大家勤洗手，如今戲要殺青了，疫情也慢慢趨近緩和，總算安全下崗過關。至於劇中與林哲熹談姊弟戀，她笑說，原本對他印象停在上一部《我們與惡的距離》那個深入人心的角色裡，真正合作發現滿可愛的，大家都會欺負他，還常笑他「才出道四年，不要講那麼多話！」陳意涵補刀：「他跟劇中5歲童星妹妹一樣出道4年，被虧是同期」，林哲熹認份笑說：「她們都對我滿好的！」

三個女主角都是有孩子的媽媽，被問私下是否會分享媽媽經，林心如說，有分享但比較少，怕一聊開就停不了，因為以前單身沒生小孩時很討厭人家聊媽媽經，覺得跟自己沒關係。陳意涵則說，只有私下會分享。

(中時 )