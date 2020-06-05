國中會考成績5日出爐，苗栗縣3榜首分別是苗栗市建臺中學的魏子鈞、明仁國中的曾莞晴及竹南鎮照南國中的王千昀，其中建臺中學今年喜獲高中學測、國中會考「雙榜首」，今早在校門口放鞭炮祝賀，拿下會考5A10＋寫作6滿級分的榜首魏子鈞，難掩喜悅之情，他大方分享讀書祕訣，「只要認真讀能都讀起來」。

魏子鈞就讀雙語班，3年都維持全校第1名，喜歡科學研究，無論在科展、寫作及英文學習上都表現優異，國三就通過全民英檢中級，相當高中畢業的英文程度。他分享讀書祕訣，平時勤作筆記、上課專心聽講、回家趕快複習功課、多做題目，除了數學有補習，其他科目都靠自己讀。

魏子鈞說，理化剛開始讀也不是很上手，後來發現其實老師上課都有講，是自己不認真才不會，「認真讀都能讀起來」；準備英文可以看自己喜歡的電影或歌曲，嘗試道地的英文用法就可以將英文融入生活，產生興趣，學習起來比較有動力。

他表示，寫作部分考前2個禮拜，國文老師有幫忙多做寫作訓練，每天在聯絡簿上的空格練習摹寫和抒情，自己找主題描寫或是抒發自己的感情，每天寫一段，再把一周的內容集結成作文當作練習。

今年會考作文題目是「我想開設一家這樣的店」，魏子鈞說，現今網路及通訊軟體發達，人際關係變得疏遠，他想開1間茶館，用抒情文表述，在茶館飲食時，可以與身邊的人聊天，關心每天發生的變化，拉近人與人之間的距離，減少科技冷漠。另外他提到，因父母工作關係，未來他將到北部高中就讀。

建臺中學睽違2年出現會考滿級分榜首，魏子鈞除了可獲得縣府10萬元激勵獎金，學校董事會再加發2萬元鼓勵，校方表示，國中部今年會考成績5A9＋ 2人、5A7＋ 3人、5A6＋ 4人、5A5＋ 2人、5A4＋ 3人、5A3＋ 2人、5A2＋ 5人，總計5A以上22人，符合領取縣府激勵獎金共12人，全校精熟達28％，待加強比例僅6％，也可獲縣府激勵獎金10萬元鼓勵。

(中時 )