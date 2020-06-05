新科視帝姜河那仍謙稱自己表現不夠好。（截取自網路）

第56屆韓國百想藝術大賞5日舉行，今年因新冠肺炎疫情影響，典禮採取無觀眾方式進行、紅毯亦為非公開形式，皆採取線上直播進行，即便如此眾星還是盛裝出席頒獎典禮，最終視帝跟視后由《山茶花開時》姜河那、《夫婦的世界》金喜愛奪得；影帝跟影后得主則是《南山的部長們》李炳憲、《沒有你的生日》全度妍。

今年視后之爭被譽為死亡之組，金喜愛在《夫婦的世界》演出復仇正宮，擊敗大熱門《愛的迫降》女主角孫藝真，金喜愛感激說：「第一次破格演出自己都很驚訝，還自問『這有可能嗎？』結果獲得大家的喜愛連我自己都嚇到，一起入圍的人，我都是妳們的粉絲，可以健康的見面真的很棒。」

最後金喜愛也不忘提到同劇演員，「應該是韓素希（劇中小三）要得獎，我的獎分享給妳，妳該得獎；朴海俊（前夫）被罵死了，但是你是最帥氣的人，希望大家能一起得獎。」雖然夯劇《愛的迫降》未能抱回帝后，但男女主角玄彬、孫藝真也因獲頒人氣獎再度登台同框，一圓至今仍癡迷於「迫降風」觀眾們的心願。

(中時 )