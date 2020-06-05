行政院中辦執行長蔡培慧（右2），5日與農委會主委陳吉仲（右3）針對今年南投縣茶葉博覽會補助減半表示，農博補助將比照往年的600萬，南投茶博可望如期舉辦。（行政院中辦提供／黃國峰南投傳真）

行政院中辦執行長蔡培慧，5日邀農委會主委陳吉仲到南投竹山，舉辦縣內第一場農民福利政策說明會，呼籲六十歲以下具有農保身分的農民踴躍加入退休儲金，指出「務農有保險，退休有保障」。

農民退休儲金即將在明年一月實施，蔡培慧表示，去年在立法院召開記者會時，便主張農民退休儲金應效法勞退機制設計級距，欣慰行政院版本採納她的建議，以基本工資23,800為基礎，農民每個月自行選擇提1％至10％儲金存入指定帳戶，政府也將提撥相對金額存入農民的帳戶，並保證每年3％的收益。

陳吉仲表示，農民最關心的還有「農業保險法」，農糧署從2015年起試辦農產業保險，希望藉由保險機制，降低農產天災損失並分散風險，未來將擴大農業保險保障範圍，保險費補助也明訂入法，並規畫100億元基金來精進農業保險的服務內容，農業保險由政府、保險公司、農民3方共同分散天災風險，是未來趨勢，亦是台灣農業發展的一大步。

蔡培慧說，農業是南投縣主要產業，農業保險未來要從家庭從農的人數、耕作土地面積等計之，以保障農民家庭的收入，讓基金確保用在農民身上。希望務農能讓年輕人安心，農業成為令人驕傲的職業選擇。

另有媒體問到，今年南投縣茶葉博覽會補助減半，蔡培慧表示必須考慮到今年受到武漢肺炎影響，茶葉禮盒或需求大量減少，許多活動也減少，茶農希望把握茶葉博覽會盡力宣傳行銷，因此陳吉仲與蔡培慧共同宣布，茶博補助將比照往年的600萬，南投茶博可望如期舉辦。

(中時 )