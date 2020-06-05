金曲歌王Leo王5日發行新EP《時間的奶昔》，他與老闆迪拉預計今年工作目標是以樂團編制方式，唱遍各大音樂節、嗨翻舞台，豈料新冠肺炎肆虐，演出幾乎都取消，損失逾百萬元。而Leo王演出風格向來活潑、熱血，受到廠商愛戴，近來一連接下茶飲、能量飲及手機品牌的合作代言，吸金數百萬元，擁「疫」外收穫。

近日因疫情逐漸趨緩，Leo王也開始上工，「享受生活忙碌的狀態，充滿感恩的心。」談到新作品，Leo王過去在樂團「巨大的轟鳴」擔任主唱，提到一直是以現場演出為表現形式，隨後因為仰慕偶像蛋堡進入顏社，重新以一名饒舌歌手的身份投入創作以及開唱，對他來說錄製歌曲只是起點，反覆不斷的演出，更是一種再創作以及音樂熟成的過程。

此外，他去年以個人專輯《無病呻吟有情抒情》一舉奪下金曲歌王，隨後積極籌備新作，尋找音樂上的夥伴，他遇到鼓手高飛和貝斯UG以及一眾出色的爵士樂手後，他宣布決定回歸樂團編制進行創作，並推出3首新歌，開心預告這是高手雲集的樂隊組合，讓粉絲期待聽到他們現場演出。

(中時 )