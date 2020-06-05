為減輕基層員警負擔，守護執勤安全，提高為民服務效能，台中市議員張家銨5日質詢時，要求台中市警察局應全面推動警政業務電子化，改善以往紙本作業，並加強警察教育訓練

，檢討該課程規劃、落實狀況與經費預算。警察局表示，使用電子舉發單能有效提升員警執勤效率，內政部警政署已開發電子舉發單製單系統，交通警察大隊預計下半年將優先採用試辦，將內部27項執勤所需簿冊電子化，提升行政效能。

市議會今日進行警消環衛質詢，張家銨關心警察局業務，提出警政業務電子化，以及檢討警察教育訓練兩大議題。尤其警察執勤時常遇到各種突發狀況，以去年發生鐵路警察，遭民眾持刀刺殺殉職事件為例，提高為民服務效能，以及守護基層員警執勤時安全為首要。

張家銨指出，台北市、桃園市、高雄市等地區，已全面推動警政業務電子化，包含應勤簿冊電子化系統、巡邏箱電子化系統、交通 違規舉發系統等。但台中市警察執勤業務，仍以紙本的方式紀錄，長久下來不易保存，手寫耗時等問題。

她建議，透過警用電腦或M-Police警用行動載具，來完成各項資料的登載，能節能減碳，降低處理文書作業負擔，更能建立完整資料庫統計分析。

張家銨指出，目前警察教育訓練課程，術科內容多為靜態講座，缺乏實作訓練，與執行勤務現場脫節。今年度警察局「訓練業務」預算編列268萬5千元，扣除場館水電費、人事費約100萬元，再分配到台中市6532位員警，僅剩250元，連要採購訓練的器材都稍嫌不足。

她說，應盡速推動警政業務的電子化，配置藍芽印表機，並與M-Police連線。更呼籲，第一線員警的教育訓練非常重要，應全面地檢討警察教育訓練課程，是否是符合第一線執勤的實際情況，並且妥善規劃經費預算。

對此，警察局指出，內政部警政署已開發電子舉發單製單系統，交通警察大隊預計今年度下半年將優先採用試辦；此外，警察局也將內部27項執勤所需簿冊電子化，提升行政效能。

此外，警察局目前除採實地巡邏加強治安工作，同時評估推動「巡邏箱電子化」，待警政署統一開發使用系統，或相關科技定位點技術提升後，將研議採用，讓巡邏勤務科技化服務市民。

警察局強化「情境模擬」與「動作演練」，以實際案例製作教學影片，目前警察局每年編列268.5萬元經費，警政署也提供教官鐘點費、常年訓練費用及心理諮商輔導等相關經費

，持續精進員警訓練，完善大台中治安維護。

(中時 )