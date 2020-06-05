今天（5日）下午，耿爽作為大陸外交部發言人最後一次站在藍廳的主持台上。在這次外交部例行記者會上，他當場宣佈，因工作安排，將不再擔任外交部發言人。據《環球時報》報導，耿爽不久後將前往大陸常駐聯合國代表團工作。

「由於工作安排的原因，我即將奔赴新的崗位，今天應該是我作為外交部發言人，最後一次主持例行記者會，借此機會也對大家在過去近4年時間里給予我的關心、幫助、支持、鼓勵表示衷心感謝。」在今天的記者會尾聲，耿爽向外界宣佈了他卸任外交部發言人這一消息。

「作為一名中國外交官，無論走到哪裡，我都會繼續地講好中國故事，傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互瞭解，增進中國人民與世界人民的友好情誼，做出自己的努力與貢獻。」耿爽表示，「在此跟大家道別，我們後會有期，謝謝大家。」

據《環球時報》報導，耿爽卸下大陸外交部發言人的職位後，或將前往大陸常駐聯合國代表團工作，而這裡也恰是1999年耿爽第一次外派的地方。從1999到2020，耿爽將迎來他職業生涯的「新起點」，正如同時代大潮下的大陸外交一樣。

(中時 )