由於美國對華為實施了新的貿易制裁，台積電2020年的業務表現面臨越來越多的不確定性，由此引發了市場猜測，這家代工巨頭是否會下調其2020年甚至是2021年的資本支出。

據電子時報報導，在今年4月的投資者大會上，台積電重申，儘管爆發新冠疫情，但其2020年資本支出仍將維持在150億-160億美元的創紀錄水平。但由於美國在5月中旬宣佈了一項將於9月份生效的新限制，禁止在全球範圍內使用美國製造的機器或提供的軟件來為華為及其關聯公司設計或製造晶片，業界很快有推測稱台積電將失去這一重量級客戶，並且其2020-2021年的盈利目標將很難達到預期。

華為現在是台積電的第二大客戶，為其貢獻了14%的營收份額，雙方已經完成了7奈米、5奈米甚至是3奈米製程的產能規劃和量產計劃的談判。業內消息人士稱，如果華為的產能承諾無法兌現，台積電的收入和利潤以及先進製造節點和產能擴張計劃的進展都將受到嚴重影響。

不少市場研究機構援引設備供應鏈的消息稱，台積電已經推遲了其3奈米、5奈米和7奈米製程設備的採購訂單，並且他們預期台積電將把2020年的資本支出削減15億-25億美元，並將2021年的資本支出進一步削減至125億美元。

但是一些設備製造商認為，隨著三星電子和中芯國際正積極擴大對先進製造節點的投資，台積電將不會不計後果地放緩投資勢頭，這對於繼續領先另外兩家競爭對手來說是一個冒險舉動。

關於台積電會否削減2020年甚至2021年資本支出的不同看法，可能將在7月中旬該公司的下一次投資者會議上得到官方回應。

目前，台積電的主要設備供應商大多來自於美國、歐洲和日本，包括Applied Materials、ASML、Lam Research、Tokyo Electron和KLA-Tencor，這些公司的業務表現和業績指引最能反映台積電是否已放緩採購或減少訂單。

但是，台積電設備供應鏈的台灣製造商都表示，台積電沒有延遲或取消採購。

作為ASML EUV模組的合同生產合作夥伴，Marktech International手中至少有超過200億新台幣的訂單，創下了歷史新高，其2020年利潤預計將達到十年新高，這主要得益於台積電在6奈米、5奈米和3奈米製程方面的加速發展。

富士康旗下子公司Foxsemicon Integrated Technology目前是Applied Materials的一個代工製造商，該公司直到10月份都會持續向台積電、英特爾和三星的出貨訂單。該公司預計，在第一季度實現強勁業績表現後，其2020年第二季度的收入將環比增長15%。

此外，負責台積電在台灣新工廠的潔淨室工程、機電工程和設備安裝項目的United Integrated Services，已經獲得了2020-2021年期間價值500億-550億元的訂單合同。間價值500億-550億新台幣的訂單合同。

(中時電子報)