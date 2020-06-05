現年46歲的前「酒國名花」凌威威，前年七月與小她11歲的老公岳子樓結婚，婚後沒多久卻驚傳婚變，凌指控丈夫婚後完全不工作、欠下800萬債務也由她幫忙還債，去年提出離婚至今未簽字，凌威威今(5日)接受《中時電子報》獨家訪問表示「岳子樓的新女友傳訊宣示主權」她更自爆「有2富商正在追求。」

凌威威已與丈夫岳子樓一年多沒聯絡，也盼盡快離婚。(照片/游定剛 拍攝)

前年爆出婚變，久未在螢光幕前露面的凌威威，她與岳子樓一年多沒聯絡，臉書、Line更是遭丈夫封鎖，去年11月提出離婚，兩人至今仍未簽字。豈料，凌表示丈夫近日疑有新歡，這名小三更直接傳訊來宣示主權，嚥不下這口氣的她向丈夫怒嗆「你女朋友什麼東西?跟我宣示主權，她是小三太囂張了，雖目前通姦已除罪，沒有刑事，但還是要付民事賠償。」

婚變爆發後，岳子樓像是人間蒸發般，凌威威表示，300萬少一毛都不簽，趕快準備好錢，誰都不要耽誤誰幸福，趕快給新女友名份，說不定她已懷孕了。凌更是預告，目前已掌握證據、是時候將發布照片，請律師撰狀、按照婚前協議書提出民事賠償，並訴請離婚。我們實際求證，採訪中請凌威威致電給丈夫，截稿前，尚未取得回應。

凌威威透露，希望這段婚姻盡快落幕，也期盼交新男友、找到合適也想再婚，第一位追求者，年紀與我相仿，住在台北市精華地段，號稱3億以上的豪宅，當時他不知道我結婚，想跟我交往，因他前兩任女友型跟我很像，現在知道我要離婚很開心。

另一位則是新加坡當地有名的富商，兩人10幾歲就認識，他以前對我很大方，我以前選美很多富商追求，但也不後悔當年沒跟他在一起吃了這麼多苦，沒碰到岳子樓這種騙子，就不會清醒。凌威威有感而發表示，有錢人不見得沒有真愛、窮光蛋不見得跟你真感情，未來我要留在台灣就跟豪宅那個交往，要出國就跟新加坡的，大家都有意願再續前緣，這兩個都是我的口袋考慮名單。

看盡人生百態、面對失敗的婚姻，凌威威坦言對愛情、婚姻仍有憧憬，更讓她有憧憬的是，不要排富。她也談到，假設未來離婚了，新戀情交往下去雙方都覺得不錯，不會排除再結婚，好男人其實很多，我要的就是一個真愛而已。

(中時電子報)