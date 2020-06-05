桃園市美的適藥局員工指控業者資遣費應該給付，勞退金也要負責補足，但業者不願意。（賴佑維攝）

桃園市美的適連鎖藥局因停業問題，員工指控資遣費應該給付，勞退金也要負責補足，但業者不願意。雙方2日曾進行勞資調解，不過破局。8名員工5日前往桃園地方法院，控訴美的適行為。業者則說，已經進入司法程序，交由司法處理。

美的適員工葉姓代表說，當初無預警停業，總經理在工作通訊群組公布，公司後續由1名男子負責。員工們和該男子協商後，決定以資遣方式處理，同時開立非自願離職書。結果事後業者不願意承認此事，員工們領不到資遣費。

葉姓代表又說，除此之外，過去高薪低報的狀況，也有6％差額，特休假未休，也無法換算。他們說，只希望拿到該拿的，而非什麼都沒有，就被迫沒工作。因此到桃園地方法院準備提告，希望業者能重視他們的權益。

對此業者說，已經進入司法程序，不願多談。桃園市勞動局則表示，曾在2日開調解會議，勞工主張公司已在停工期間資遣員工並開立非自願離職證明書，另外，公司也未足額提撥退休金，故終止契約請求雇主給付資遣費。雇主主張未資遣。勞資雙方無共識，調解不成立，後續勞工可循訴訟程序救濟。也可向勞動局申請訟訟補助。

(中時 )