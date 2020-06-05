警方逮捕嫌犯拍照留念，卻因為照片處理方式惹上麻煩，加拿大兩名警察，日前逮捕一名吸毒嫌犯，他們面對鏡頭笑開懷，與上身赤裸、手戴手銬的嫌犯合照，但卻將嫌犯臉部塗黑，遭到民眾投訴，當地警方已經介入調查。

這位來自加拿大艾德蒙頓（Edmonton）的警察麥可（Mike Roblin），在Instagram上傳這張照片，並標註「這個優秀的年輕人，他想拍張照片，來紀念這個激動的時刻」，貼文後面接著表示，「開玩笑的，他太嗨了，還以為自己在火星上」。

但這張照片因發爭議後，已經從Instagram上刪除，此事引起艾德蒙頓警察局長戴爾（Dale McFee）的注意，下令專業部門（PSB）針對此事進行調查，警察局發言人莫克贊（Mokrzan）發出聲明中指出，是警察局裡另一位警察，拍攝該張照片，這也會被列入調查的一部分。

當地律師湯姆（Tom Engel）看到照片相當驚訝，「這絕對是對個人隱私的蔑視，令人震驚，因為就算臉被打碼，人們還是能知道他是誰」，律師甚至質疑，為什麼男子的臉被塗黑，「搞不好是因為他的臉上受傷了」。

(中時電子報)