台股本周各類股全面上漲，以玻陶指數上漲13.69％最強勢，貿易百貨類指數上漲1.01％最弱勢。凱基投顧預期下周指數在11,100-11,550點區間震盪，下周看好七大題材類股，包含：NB股、成衣股、軟板股、NRE股、光通訊元件股、電池股、類比IC股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國際利多因素：

1.ADP美國5月民間就業人數減少276萬人，較前一個月減少2,023萬人大幅改善，並優於經濟師預估的減少950萬人。

2.5月ISM美國服務業PMI由41.8大幅上升至45.4，並優於經濟學家預估的44。

另提醒留意五項主要國際利空因素： 1.大陸5月官方製造業採購經理人指數較前一月下滑0.2百分點至50.6，連續第二個月下滑，不如市場預期的上升至51。

2.4月美國個人消費支出較前一月衰退13.6％，萎縮力道高於上月的-7.5％；經濟學家原先為預估衰退12.6％。

3.5月芝加哥地區採購經理人指數由35.4下滑至32.3，大幅低於經濟師預估的上升至40。

4.5月ISM美國製造業採購經理人指數為43.1，不如經濟師預估的43.3。其中就業指數為32.1，創下2009年3月以來次低。

5.上周美國初領失業救濟金人數187.7萬人，高於市場預估的180萬人。

(工商 )