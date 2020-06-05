西門子歌美颯5日表示，預計在2024年在台中組裝廠生產目前全世界最大離岸風機，預計年產量最大可達130至150支，而每支風機當中有8,200多個零組件，希望結合台灣風電產業供應鏈，共同生產出口打國際盃。

據悉，由於經濟部規劃第三階段區塊開發時，離岸風電每年釋出1GW容量以供開發，而西門子歌美颯年產量達2GW，相當於至少一半產量要銷往海外，因此西門子歌美颯希望，結合台灣風電產業供應鏈，一起打風電國際市場。

(工商 )