20歲嘻哈歌手皇毅（Spark）推出首張專輯《格林成人童話》，外型酷帥的他，私下其實很愛看有關神秘力量、吸引力法則的影片、書籍，包括外星人、麥田圈、金字塔等，他笑說：「我相信有外星人，希望外星人把我綁架，超酷。」他也對星座、塔羅牌，頗有興趣、研究，每天一早必看星座運勢，更曾去找老師算過塔羅牌，直言：「寧可信其有，會當作參考。」

他單身近2年，曾交過3任女友，坦言女友都是金牛座，他是天蠍座，感嘆說金牛、天蠍真的不是太適合，很容易因為想法不同而吵架，他透露跟雙魚座、巨蟹座相處後很聊得來，希望將來女友是觀念契合，也可以暢聊神祕力量等共同話題。

他分享先前剛製作完成專輯後，遇到新冠肺炎肆虐，沒什麼工作、生活找不到重心，特地去找塔羅牌老師算牌，老師當時算出他內心很雜亂，鼓勵他：「雖然身上有很多壓力扛著，只要熬過這段時間就會好。」他努力等到發行專輯後，忙宣傳從早工作到晚，雖睡眠不足，但卻覺得過得很踏實，也應證塔羅牌老師所告訴他的，Spark說：「每天有事忙很棒，沒有事做會很焦慮。」

而Spark新專輯由金曲製作人陳建寧助陣，他把陳建寧視為恩人，表示與陳建寧相識是共同製作人好友，Spark申請大學時想要託陳建寧寫入學的推薦信，陳建寧當時希望可以先聽過Spark的demo，聽到後便覺得驚豔，也對音樂的完整性印象深刻，陳建寧因此覺得目前華語音樂圈需要嘻哈、電音風格的新血，主動建議Spark先回臺灣發片、創作音樂。

多才多藝的Spark，從小學1年級開始學習小提琴、參加合唱團，國中接觸二胡、參加阿卡貝拉合唱團並自學編曲軟體，大學就讀美國密西根大學的電腦科技音樂系，專攻錄音工程與音色設計。

他去年在出道前，受到陳建寧邀請擔任F.I.R.的助理，他回憶起當助理的4個月期間，每天跟著F.I.R.上通告，全台跑透透，他在幕後負責幫忙扛樂器、在台上幫忙拿吉他、測試效果器等，坦言「真的會累」，不過F.I.R.傳授他許多工作、音樂上的細節與重點，讓他受益良多。

Spark推出新專輯。（石智中攝）

Spark推出新專輯。（石智中攝）

(中時 )