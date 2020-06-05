新北市新店區一名16歲高中生，6月2日失蹤，家人到派出所報案後，等待2天仍然沒有下落，直到今日（5號）下午約莫3點多，有民眾在新店中央路堤外橋下，發現有遺體泡在溪水裡，家屬接到通知已經到場指認，而詳細案發原因仍待調查。

(中時電子報)