高中生失蹤逾2天 新店溪找到人已成浮屍 19:522020/06/05 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高中生失蹤逾2天 新店溪找到人已成浮屍(圖為新店溪/朱漢崙攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區一名16歲高中生，6月2日失蹤，家人到派出所報案後，等待2天仍然沒有下落，直到今日（5號）下午約莫3點多，有民眾在新店中央路堤外橋下，發現有遺體泡在溪水裡，家屬接到通知已經到場指認，而詳細案發原因仍待調查。 (中時電子報) #失蹤 #2天 #高中生 #路堤 #新店溪 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家》日前才傳弊案遭搜 國防部網軍士官留遺書失蹤4天 10:292020/06/01 社會 女兒拍照跌落溪 勇父即刻救援遭急流沖走2天後遺體尋獲 12:142020/06/01 社會 鮮肉高中生戀上凍齡女 半月內大戰5回合遭起訴 14:332020/06/02 社會 台塑發放300餘萬助學金 學子讚「比振興券更實用」 17:472020/06/03 生活 女誤闖鬼車站竟失蹤 多年後網揭露真相 23:422020/06/03 社會 台塑助學金 學子讚勝過振興券 04:102020/06/04 地方新聞 社會熱門新聞 台中北區日本料理店大火 濃煙沖天 - 社會 社會10點檔》搭上靈異電梯「惡靈附身」？藍可兒溺斃水塔成全球懸案 - 社會 他用菸燙千萬跑車 1秒燙出史上最貴菸頭 - 社會 內輪差死角惹禍！預拌水泥車輾斃女騎士 - 社會 陸冷血夫掐死正妹妻「冰屍105天」 自首仍判死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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