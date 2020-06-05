有網友反應自己搶到口罩後，發現製造日期竟然是去年11月，引發熱議 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

陳時中宣布本月1日口罩全面解禁後，前天(3日)起各大網路電商開始販賣醫療口罩，卻屢屢發生上架就被秒殺情況，一名網友拚死從好市多搶到了一盒醫療口罩，卻發現製造日期竟然是去年11月，質疑之前不是都缺貨，為何還會有去年製造的口罩，對此網友紛紛給出答案。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出今天自己收到的口罩照片，表示「為什麼我今天收到好市多口罩的生產日期是去年11月？前幾個月不是都不夠嗎？想不透...」，質疑之前口罩大缺貨，為何還會有去年製的口罩。

對此網友表示：「你知道的太多了」、「不能說」、「有些事情不能說 只能做」，但許多人也給出解答：「之前口罩管制，有庫存的也不能賣啊」、「管制前的庫存，因為不能賣所以就留到現在」、「政府徵收。有些是沒被徵收也不能賣」、「之前不能賣先下架，現在能賣 所以就小漲一下賣」、「現在解禁，當然趕緊把庫存拿出來賣啊」。

不過庫存說也引起不少質疑：「既然是庫存的量，為何賣的比較貴？不是說因為原物料漲價嗎」、「之前公婆買不到得到的理由是產能不足耶...」，不少人則回：「之前的庫存如果便宜賣，就打壞了現在的市場價格」、「小心等下被酸嫌貴不要買啊」、「這就是自由經濟啊 XDD」、「正常啦，需求大價格就會漲」。

(中時電子報)