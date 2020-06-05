國內疫情趨緩，各類限制陸續解禁，觀光旅遊業盼景區人潮回暖，南投縣府與交通部觀光局合作，5日在泰雅渡假村舉辦「台灣好湯溫泉及旅行業者產業媒合會」會中討論如何在疫情時刻調整企業體質與強化使用者體驗，將危機化為轉機。

南投縣政府觀光處長陳志賢指出，這次產業媒合會除進行全國19處溫泉區與旅行社業界間的對談以外，亦邀請中華民國溫泉協會理事長及泰雅渡假村總經理李吉田、台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長賴俊傑及多家溫泉觀光協會業者做產業分享，南投縣府也把握機會展示南投特色小旅行路線，期望透過媒合會促進南投在地的觀光。

縣府觀光處亦安排，國旅協會的旅行業者留宿南投，並安排隔日考察埔里中台世界博物館以及中興新村的眷村小旅行路線，期望透過踩線將更具特色及深度的遊程推薦給大眾。

陳志賢強調，6月起南投推出觀光新元素，6月20日信義鄉雙龍七彩吊橋開幕，邀請全國民眾除了深入原鄉觀賞壯觀的雙龍瀑布以外，更要體驗不容錯過的豐富部落文化；7月則將推出整合食宿遊購行的「中台灣好玩卡」，讓民眾遊玩南投更便利。

(中時 )